Зеленский о саммите с балканскими странами: есть договоренности для усиления артиллерии

"Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности по усилению Украины и украинской артиллерии", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает интеграцию западнобалканских стран в ЕС.

"Требуем больше уверенности демократического мира в себе, больше уверенности в собственных силах. Наше единство, наши альянсы, все это имеет значение. Каждая нация, стремящаяся быть частью европейского и евроатлантического сообществ и разделяет общие ценности Европы и Евроатлантики, заслуживает полноправной интеграции. Украина поддерживает интеграцию балканских государств", - добавил президент.

Визит Зеленского в Албанию

В ночь на 28 февраля стало известно о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Албанию. Он принял участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", где также присутствуют лидеры Албании, Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Зеленский предложил странам Западных Балкан провести общий оборонный форум.

Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Албании Эдди Рамой, стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

До визита на Западные Балканы украинский лидер посетил Саудовскую Аравию.