Зеленский: мы сами решим, каким путем будем возвращать Крым

Украина самостоятельно будет решать, каким путем будет возвращать Крым, который в 2014 году захватила Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы.

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любым путем, которым решим, без консультаций с другими государствами мира. А что касается открытых атак, то Украина не наносит никаких ударов по гражданским объектам. Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, где военные объекты. Там украинские военные могут работать по плану", - отметил он.

По его словам, украинская сторона уже не выбирает, каким путем деоккупировать полуостров.

"Мы поставили точку в этом вопросе... Мы показывали, что хотим дипломатии... Мы 3 года пытались это делать, но вы видите, к чему все привело. Было полномасштабное вторжение", - добавил Зеленский.