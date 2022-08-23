RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: ми самі вирішимо, яким шляхом будемо повертати Крим

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна самостійно вирішуватиме, яким шляхом повертатиме Крим, який у 2014 році захопила Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента Володимира Зеленського за підсумками саміту Кримської платформи.

"Ми будемо повертати Крим, тому що це наша територія, будь-яким шляхом, яким вирішимо, без консультацій з іншими державами світу. А що стосується відкритих атак, то Україна не завдає ніяких ударів по цивільних об'єктах. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де військові об'єкти. Там українські військові можуть працювати за планом", - зазначив він.

За його словами, українська сторона вже не вибирає, яким шляхом деокупувати півострів.

"Ми поставили крапку в цьому питанні... Ми показували, що хочемо дипломатії... Ми 3 роки намагалися це робити, але ви бачите, до чого все призвело. Було повномасштабне вторгнення", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше на відкритті другого саміту Кримської платформи Зеленський заявив, що Крим був, є і залишається частиною України. А після того, як він повернеться під контроль, то стане частиною Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКрим