Зеленський розраховує на підтримку Франції після виборів
Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку після дострокових парламентських виборів, де не виключена перемога ультраправих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського перед самітом ЄС у Брюсселі.
Главу держави запитали, чи має він побоювання щодо продовження підтримки з боку Франції на тлі проведення парламентських виборів, які відбудуться у два тури 30 червня та 7 липня.
Він зазначив, що підтримка України базується на підтримці звичайних людей. Тому Зеленський сподівається, що Франція буде на боці України.
"Вибори - це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо тиснути, і ми не хочемо цього. Це про свободу, цінності, тому сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці", - сказав президент.
Вибори у Франції
Нагадаємо, на початку червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів (нижньої палати французького парламенту). Цьому передувала поразка його партії "Відродження" на виборах до Європейського парламенту.
За даними соцопитувань, перемогу на дострокових парламентських виборах може отримати ультраправа партія "Національне об'єднання", лідеркою якої є Марін Ле Пен. При цьому список партії очолює Жордан Барделла. Ймовірно, він може стати новим прем'єр-міністром Франції.
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