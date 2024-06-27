Зеленський розраховує на підтримку Франції після виборів

Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку після дострокових парламентських виборів, де не виключена перемога ультраправих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського перед самітом ЄС у Брюсселі.

Главу держави запитали, чи має він побоювання щодо продовження підтримки з боку Франції на тлі проведення парламентських виборів, які відбудуться у два тури 30 червня та 7 липня.

Він зазначив, що підтримка України базується на підтримці звичайних людей. Тому Зеленський сподівається, що Франція буде на боці України.

"Вибори - це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо тиснути, і ми не хочемо цього. Це про свободу, цінності, тому сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці", - сказав президент.