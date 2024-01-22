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Зеленський розповів про зустріч урядовців з бізнесменами: Є серйозні питання

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про непросту дискусію між урядовцями та представниками вітчизняного бізнесу, що відбулася сьогодні, 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі", - зазначив президент.

Також Зеленський розповів, що ознайомився з деталями та попросив "зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті".

"У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням - міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки", - наголосив глава держави.

Він додав, що всі напрацювання будуть представлені на Раді національної безпеки і оборони України.

Про що могли дискутувати

Які саме питання обговорювалися на цій зустрічі, та які теми піднімалися на ній, президент наразі не уточнив.

Водночас слід зауважити, що останнім часом не на жарт збурила суспільство саме Національна стратегія доходів України до 2030 року, затверджена урядом наприкінці 2023-го. Зокрема, найбільш обговорюваною ініціативою Стратегії виявилась можлива ліквідація спрощеної системи оподаткування і, відповідно, подальша доля українських ФОПів.

Раніше РБК-Україна розбиралось, що (не) так в Нацстратегії доходів.

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Володимир Зеленськийбизнес