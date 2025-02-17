Зеленський розповів про успіхи у питанні іноземного контингенту в Україні

"Є живий майданчик, а не паперові домовленості, не розмови. Я вважаю, що ми дуже сильно просунулися в питанні контингенту", - заявив Володимир Зеленський.

Втім, Зеленський відзначив, що є країни-скептики з цього питання. На його думку, вони залишаться на своїх позиціях. За словами президента, питання іноземного контингенту в Україні може стати першим кроком до створення спільної європейської армії. Об'єднані Збройні сили Європи зможуть воювати з РФ в разі повторної агресії.

"Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили - Збройних сил Європи, такої армії, яка в небі, на воді, на суші, дронами в штучному інтелекті тощо буде спроможна наносити відповідь у разі наступу Росії", - додав Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна може створити оборонну платформу із сильних країн, які дійсно цьому зацікавлені. На його думку, дуже важливо нікого до цього не примушувати.

Президент додав, що іноземний контингент не означає обов'язкову присутність військових інших країн на території України. Але вони можуть надати засоби ППО, озброєння, які стануть гарантіями безпеки для українців.

"У питанні іноземного контингенту дуже важливо не втрачати Сполучені Штати Америки в тому чи іншому вигляді", - підкреслив Зеленський.

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