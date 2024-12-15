Зеленський розповів, скільки ракет та авіабомб випустила РФ по Україні за 7 днів

За тиждень Росія атакувала Україну сотнями ракет, авіабомб та дронів. Зокрема, тільки ракет окупанти випустили 100 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів", - розповів він.

Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну та партнерам, котрі розуміють потребу в посиленні ППО для збереження життів українців.

"Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - зазначив президент.