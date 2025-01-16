Зеленський розповів, що потрібно Україні перед тим як сісти за стіл переговорів

"Україна не веде ніяких за лаштунками розмов з Росією. Це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів це великий ризик. Для мене важливо зберегти союз між партнерами", - зазначив глава держави.

На думку Зеленського, війну можна закінчити дипломатичним шляхом, оскільки це передбачає "менше жертв і менше часу".

"Головне, що ти можеш зупинити цю пекельну історію. Для цього потрібне бажання. Навіть, якщо один партнер, такий як РФ, не хоче, можна користуватися формулою, про яку ми говоримо - мир через силу, коли партнери об'єднуються і силою примушують окупантів до діалогу. Ми говоримо про діалог. На сьогодні це ще не відбувається", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україні перед тим як перейти до дипломатії, потрібні гарантії безпеки. На його думку, лише гарантії безпеки можуть стримувати повторну агресію РФ та диктатора Володимир Путіна.

"Можна просто так говорити про припинення вогню і дати пас росіянам підготуватися до окупації, як це було у проміжку між 2014 і 2022. Тому важливо, які будуть гарантії безпеки для України, де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка тощо. У мене дуже просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші потім, щоб тримати мільйонну армію? Це факт, якщо у вас немає НАТО, немає підтримки, ППО, загального флоту ви повинні розраховувати тільки на себе", - заявив він.



