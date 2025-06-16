Зеленський розповів, що планує обговорити на зустрічі з Трампом

У голови української держави попросили прокоментувати заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що США скорочуватимуть військову допомогу Україні.

Президент нагадав, що США підтримували Україну дуже сильно, коли європейське оборонне виробництво ще було на низькому рівні. І ніхто не хоче навіть уявляти, як жити і боротися без американської допомоги.

Зеленський також звернув увагу, що Україна поки що отримує ту зброю, передачу якої схвалила ще адміністрація Джо Байдена. Про нову допомогу поки не йдеться.

"Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі - про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - підкреслив він.