Зеленський розповів, що планує обговорити на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Однією з головних тем обговорень стануть поставки зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на пресконференції з президентом Австрії Александром ван Дер Белленом.
У голови української держави попросили прокоментувати заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що США скорочуватимуть військову допомогу Україні.
Президент нагадав, що США підтримували Україну дуже сильно, коли європейське оборонне виробництво ще було на низькому рівні. І ніхто не хоче навіть уявляти, як жити і боротися без американської допомоги.
Зеленський також звернув увагу, що Україна поки що отримує ту зброю, передачу якої схвалила ще адміністрація Джо Байдена. Про нову допомогу поки не йдеться.
"Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі - про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше видання Axios із посиланням на неназване джерело писало, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту "Великої сімки" в Канаді.
Очікується, що глава української держави прибуде на саміт як гість уже завтра, 17 червня.
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