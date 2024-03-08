Зеленський розповів, що могло б змінити хід війни в Україні

"Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах. Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 кілометрів плюс, а у нас - до 20 кілометрів артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі", - заявив глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння, зможе змінити хід війни і дозволить українським військам просуватися на фронті.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі йдуть дискусії щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити відповідне рішення.

Детальніше про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети - у матеріалі РБК-Україна.