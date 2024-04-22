ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський розповів, що був шокований допомогою Заходу з відбиттям атаки Ірану на Ізраїль

Понеділок 22 квітня 2024 15:55
UA EN RU
Зеленський розповів, що був шокований допомогою Заходу з відбиттям атаки Ірану на Ізраїль Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Країни Заходу допомогли Ізраїлю відбити нещодавню атаку Ірану, хоча країна не є членом НАТО і в неї немає потужного союзницького документа з Альянсом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Х’юго Декрипту.

За його словами, Конгрес Сполучених Штатів Америки з початком кризи та викликів на Близькому Сході почав звертати увагу на тій проблемі, те саме роблять і американські медіа.

"Давайте будемо відвертими, воно сьогодні в більшості своїй дивиться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газа, загалом Middle East", - сказав він.

Президент уточнив, що ситуація з Ізраїлем та Іраном привертає менше уваги і часу для України, а значить менше уваги і їхнього суспільства. Зеленський пояснив, що якщо суспільство менше реагує, то й менша відповідальність у політичних лідерів, отже, може бути і зменшена допомога.

Зеленський опинився в шоці від реакції Заходу

"Ну і якщо чесно я так між нами в шоці від того, що сталося після ударів Ірану по Ізраїлю. Я в шоці як спрацювали союзники. Спочатку це була дуже позитивна реакція", - сказав він.

Президент уточнив, що після атаки Ірану на Ізраїль є жертви, але їхня кількість невелика і це в будь-якому разі заслуговує на співчуття. Однак президент Зеленський сказав, що союзники допомогли Ізраїлю незалежно від того, що країна не є членом НАТО. Також Зеленський заявив, що не бачив дуже серйозного і потужного документу між Францією та Ізраїлем, як наприклад між США та Ізраїлем, або подібного документу між Ізраїлем і НАТО.

"Тобто ми просто побачили як армії, пілоти і зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був у шоці, а саме тому: що не так із нами? Що не так з українцями?", - додав президент.

Що передувало

Нещодавно Іран здійснив дронову та ракетну атаку на Ізраїль, при цьому країни Заходу допомогли її відбити. Зеленський засудив атаку Ірану і повідомив, що Україна потребує допомоги партнерів, а не їхніх риторик і думок.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель як виправдання сказав, що західні країни не можуть за прикладом ситуації з іранським ударом по Ізраїлю перехоплювати російські ракети або дрони, що атакують Україну, тому, що в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а значить діяли в порядку самооборони.

А представник Державного департаменту Метью Міллер навів чотири причини, чому Сполучені Штати Америки не допомагають Україні збивати російські ракети і дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ізраїль Іран Конгресс США Війна в Україні
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил