Зеленский рассказал, что был шокирован помощью Запада с отражением атаки Ирана на Израиль

Страны Запада помогли Израилю отразить недавнюю атаку Ирана, хотя страна не является членом НАТО и у нее нет мощного союзнического документа с Альянсом.

По его словам, Конгресс Соединенных Штатов Америки с началом кризиса и вызовов на Ближнем Востоке начал обращать внимание на той проблеме, то же самое делают и американские медиа.

"Давайте будем откровенными, оно сегодня в большинстве своем смотрит на то, что происходит в Израиле, Газа, в общем Middle East", - сказал он.

Президент уточнил, что ситуация с Израилем и Ираном привлекает меньше внимания и времени для Украины, а значит меньше внимания и их общества. Зеленский пояснил, что если общество меньше реагирует, то и меньшая ответственность у политических лидеров, следовательно, может быть и уменьшена помощь.

Зеленский оказался в шоке от реакции Запада

"Ну и если честно я так между нами в шоке от того, что произошло после ударов Ирана по Израилю. Я в шоке как сработали союзники. Сначала это была очень положительная реакция", - сказал он.

Президент уточнил, что после атаки Ирана на Израиль есть жертвы, но их количество небольшое и это в любом случае заслуживает сочувствия. Однако президент Зеленский сказал, что союзники помогли Израилю независимо от того, что страна не является членом НАТО. Также Зеленский заявил, что не видел очень серьезного и мощного документа между Францией и Израилем, как например между США и Израилем, или подобного документа между Израилем и НАТО.

"То есть мы просто увидели как армии, пилоты и оружие нескольких союзнических государств уничтожило 99% всего того, что летело на голову израильтянам из Ирана. Вот что мы с вами увидели. И почему я был в шоке, а именно потому: что не так с нами? Что не так с украинцами?", - добавил президент.