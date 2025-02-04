Зеленський розповів про перші контакти України з командою Трампа

Команда президента України Володимира Зеленського вже контактує з командою президента США Дональда Трампа. Зокрема, були переговори зі спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"У нас проходять контакти між нашими командами", - зазначив Зеленський.
За його словами, у керівника Офісу президента Андрія Єрмака була розмова з радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом.
"З Келлогом (спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом - ред.) у моєї команди був контакт вчора", - додав президент України.
Наразі відбувається узгодження деталей візиту в Україну представників США.
"У нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати і склад. Ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Кіт Келлог мав відвідати Україну. Ще наприкінці грудня речник МЗС України Георгій Тихий зазначав, що дату візиту вже визначили, тривала активна підготовка.
Інформацію про запланований візит Кіта Келлога в Україну підтверджував і президент Володимир Зеленський.
Але пізніше Reuters написало про те, що Келлог відклав свій візит в Україну. Як писало видання, візит мав відбутися вже після інавгурації Дональда Трампа.
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