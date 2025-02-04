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Зеленський розповів про перші контакти України з командою Трампа

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Команда президента України Володимира Зеленського вже контактує з командою президента США Дональда Трампа. Зокрема, були переговори зі спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"У нас проходять контакти між нашими командами", - зазначив Зеленський.

 

За його словами, у керівника Офісу президента Андрія Єрмака була розмова з радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом.

"З Келлогом (спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом - ред.) у моєї команди був контакт вчора", - додав президент України.

Наразі відбувається узгодження деталей візиту в Україну представників США.

"У нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати і склад. Ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський.

Візит Келлога в Україну

Нагадаємо, Кіт Келлог мав відвідати Україну. Ще наприкінці грудня речник МЗС України Георгій Тихий зазначав, що дату візиту вже визначили, тривала активна підготовка.

Інформацію про запланований візит Кіта Келлога в Україну підтверджував і президент Володимир Зеленський.

Але пізніше Reuters написало про те, що Келлог відклав свій візит в Україну. Як писало видання, візит мав відбутися вже після інавгурації Дональда Трампа.

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