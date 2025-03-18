Зеленський розповів про новий дрон, а Німеччина оновила список допомоги Україні: новини за 17 березня

Більш детально про те, що сталося у понеділок 17 березня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Яку частину Курської області контролюють ЗСУ: нові карти боїв від Генштабу

Російська армія продовжує наступ у Курській області. Згідно з картами Генштабу ЗСУ за 16 і 17 березня буферна зона, яку контролюють Сили оборони України, знову зменшилась.

Всього на Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень.

У Тбілісі суд оголосив новий вирок Саакашвілі

Як пише Mtavari, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили ще до 4,5 років ув'язнення за "незаконний перетин кордону" восени 2021 року, коли він таємно повернувся до Грузії після восьми років відсутності.

Цей вирок став уже четвертим за рахунком для Саакашвілі. Третій було оголошено 12 березня. Тоді він отримав 9 років в'язниці у "справі про піджаки". Це додало три роки до шестирічного строку, який експрезидент відбуває з 2021 року у двох інших справах. Наразі у провадженні залишається ще одна справа щодо Саакашвілі.

Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ до інших держав

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав (№ 4255-IX). У документі йдеться, що в період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

США переконали Угорщину не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - Politico

Як пише видання, Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій, посилаючись, у тому ж числі й на повернення Дональда Трампа до Білого дому. Втім, пізніше останній пригрозив РФ новими обмеженнями, якщо Кремль не погодиться на перемирʼя в Україні.

Зокрема, як повідомляють співрозмовники Politico, держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто та закликав не підривати санкційну політику ЄС, що зрештою допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення.

Gepard, дрони Vector та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.

У списку також:

10 тисяч боєприпасів для Gepard;

5 тисяч боєприпасів 155-мм;

2 тисячі боєприпасів 122-мм;

50 розвіддронів VECTOR (всього 549)

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів.

Виставлятиме "міни" на всіх етапах. Політолог розповів, як Путін може використати перемовини

На думку політолога Володимира Фесенка, російський диктатор Володимир Путін виставлятиме свої умови щодо дотримання перемир'я на кожному етапі перемовин.

"Путін точно буде виставляти нам "міни". І зараз це вже починається, він вже розставляє міни на майбутніх переговорах, а далі їх буде ще більше. Він може на кожному етапі розставляти ці пастки. Зокрема, одна з потенційних переговорних мін - прив'язка до мирного процесу виборів в Україні і не для того, щоб привести до влади проросійські сили, це неможливо, а для того, щоб був привід зірвати мирні переговори", - сказав Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

ЄС підтвердив вихід США з групи з розслідування військових злочинів Росії в Україні

"Влада США поінформувала Євроюст про те, що вона більше не продовжуватиме свою участь у роботі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України", - йдеться в заяві Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України.

Трамп про атаки хуситів: Іран диктує кожен їхній крок і понесе відповідальність

"Вони (Іран - ред.) диктують кожен крок, дають їм (хуситам - ред.) зброю, постачають їм гроші та дуже складну військову техніку, і навіть, так звану, "розвідку". З цього моменту кожен постріл хуситів буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і керівництвом Ірану, і Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків, і ці наслідки будуть жахливими", - зазначив Дональд Трамп.

Поруч цілодобово, проходять бойову підготовку: ЗМІ знайшли охоронців та кухарів Путіна

Як пише Meduza, охоронці Путіна належать до служби безпеки президента, яка являє собою "фактично самостійний" підрозділ Федеральної служби охорони.

Cпівробітників служби охорони можна побачити поруч із Путіним майже на всіх фото і відео з його поїздок. Вони перебувають з Путіним цілодобово, навіть коли інших співробітників ФСО просять піти.

Зеленський: український дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування

"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - розповів голова держави у вечірньому зверненні.

Путін вже тиждень не може вичавити із себе "так" на пропозицію про перемир'я, - Зеленський

"Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі - навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, - очевидно, що саме Путін продовжує і затягує цю війну. Саме Путін уже тиждень не здатен вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші", - наголосив президент Володимир Зеленський.