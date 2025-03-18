Зеленский рассказал о новом дроне, а Германия обновила список помощи Украине: новости за 17 марта

Более подробно о том, что произошло в понедельник 17 марта - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Какую часть Курской области контролируют ВСУ: новые карты боев от Генштаба

Российская армия продолжает наступление в Курской области. Согласно картам Генштаба ВСУ за 16 и 17 марта буферная зона, которую контролируют Силы обороны Украины, снова уменьшилась.

Всего на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений.

В Тбилиси суд огласил новый приговор Саакашвили

Как пишет Mtavari, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам заклю чения за "незаконное пересечение границы" осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия.

Этот приговор стал уже четвертым по счету для Саакашвили. Третий был объявлен 12 марта. Тогда он получил 9 лет тюрьмы по "делу о пиджаках". Это добавило три года к шестилетнему сроку, который экс-президент отбывает с 2021 года по двум другим делам. Сейчас в производстве остается еще одно дело в отношении Саакашвили.

Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения ВСУ в другие государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства (№ 4255-IX). В документе говорится, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

США убедили Венгрию не блокировать продление санкций ЕС против России, - Politico

Как пишет издание, Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том же числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил РФ новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.

В частности, как сообщают собеседники Politico, госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.

Gepard, дроны Vector и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.

В списке также:

10 тысяч боеприпасов для Gepard;

5 тысяч боеприпасов 155-мм;

2 тысячи боеприпасов 122-мм;

50 разведдронов VECTOR (всего 549)

30 гусеничных дронов Gereon RCS;

30 систем обнаружения дронов.

Будет выставлять "мины" на всех этапах. Политолог рассказал, как Путин может использовать переговоры

По мнению политолога Владимира Фесенко, российский диктатор Владимир Путин будет выставлять свои условия по соблюдению перемирия на каждом этапе переговоров.

"Путин точно будет выставлять нам "мины". И сейчас это уже начинается, он уже расставляет мины на будущих переговорах, а дальше их будет еще больше. Он может на каждом этапе расставлять эти ловушки. В частности, одна из потенциальных переговорных мин - привязка к мирному процессу выборов в Украине и не для того, чтобы привести к власти пророссийские силы, это невозможно, а для того, чтобы был повод сорвать мирные переговоры", - сказал Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

ЕС подтвердил выход США из группы по расследованию военных преступлений России в Украине

"Власти США проинформировали Евроюст о том, что они больше не будут продолжать свое участие в работе Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины", - говорится в заявлении Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

Трамп об атаках хуситов: Иран диктует каждый их шаг и понесет ответственность

"Они (Иран - ред.) диктуют каждый шаг, дают им (хуситам - ред.) оружие, поставляют им деньги и очень сложную военную технику, и даже, так называемую, "разведку". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными", - отметил Дональд Трамп.

Рядом круглосуточно, проходят боевую подготовку: СМИ нашли охранников и поваров Путина

Как пишет Meduza, охранники Путина относятся к службе безопасности президента, которая представляет собой "фактически самостоятельное" подразделение Федеральной службы охраны.

Сотрудников службы охраны можно увидеть рядом с Путиным почти на всех фото и видео с его поездок. Они находятся с Путиным круглосуточно, даже когда других сотрудников ФСО просят уйти.

Зеленский: украинский дрон на 3 тысячи километров прошел испытания

"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное - это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства", - рассказал глава государства в вечернем обращении.

Путин уже неделю не может выжать из себя "да" на предложение о перемирии, - Зеленский

"Сейчас уже почти неделю, как абсолютно всем в мире - даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, - очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.