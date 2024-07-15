На листопад готують план. Зеленський розповів про підготовку другого саміту миру, де має бути РФ

Україна планує підготувати до другого саміту миру план, який буде містити, зокрема, і всі 10 пунктів формули миру.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"В кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі, це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки", - заявив він.
Зеленський додав, що в серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства, продовольчої безпеки, де повністю буде розроблений план.
"У вересні буде зустріч в Канаді по обміну полонених і обміну дітей, і там буде зроблений план", - додав він.
За словами Зеленського, "якщо спрацюють ці три пункти", то буде готовий план і по всіх 10 пунктах формули миру.
"Ми ставимо завдання, щоб у листопаді у нас був уже повністю готовий план", - сказав Зеленський, додавши, що тоді "до другого саміту миру все вже буде готово" і "представники Росії повинні бути на другому саміті".
Зеленський окремо підкреслив, що інші країні світу можуть приходити на саміт миру із власними пропозиціями і це збільшить можливості на залучення на саміт третіх країн, окрім союзників України по ЄС і НАТО.
Україна хоче провести другий саміт миру в Саудівській Аравії до кінця поточного року, який стане продовженням першої зустрічі, що відбулася у Швейцарії в червні.
Перший саміт, що пройшов 15-16 червня, зібрав представників 92 країн світу, проте не всі з них погодилися підписати підсумковий документ. Серед тих, хто утримався, були країни Глобального Півдня, зокрема Бразилія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.
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