На ноябрь готовится план. Зеленский рассказал о подготовке второго саммита мира, где должна быть РФ

Украина планирует подготовить ко второму саммиту мира план, который будет содержать, в частности, и все 10 пунктов формулы мира.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"В конце июля - начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов нашего саммита мира. Первая встреча будет, скорее всего, в Катаре, это по энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности", - заявил он.
Зеленский добавил, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию, продовольственной безопасности, где полностью будет разработан план.
"В сентябре будет встреча в Канаде по обмену пленных и обмену детей, и там будет сделан план", - добавил он.
По словам Зеленского, "если сработают эти три пункта", то будет готов план и по всем 10 пунктам формулы мира.
"Мы ставим задачу, чтобы в ноябре у нас был уже полностью готовый план", - сказал Зеленский, добавив, что тогда "ко второму саммиту мира все уже будет готово" и "представители России должны быть на втором саммите".
Зеленский отдельно подчеркнул, что другие страны мира могут приходить на саммит мира с собственными предложениями и это увеличит возможности на привлечение на саммит третьих стран, кроме союзников Украины по ЕС и НАТО.
Украина хочет провести второй саммит мира в Саудовской Аравии до конца текущего года, который станет продолжением первой встречи в Швейцарии в июне.
Прошедший 15-16 июня первый саммит собрал представителей 92 стран мира, однако не все из них согласились подписать итоговый документ. Среди воздержавшихся были страны Глобального Юга, в том числе Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.