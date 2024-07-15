На ноябрь готовится план. Зеленский рассказал о подготовке второго саммита мира, где должна быть РФ

"В конце июля - начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов нашего саммита мира. Первая встреча будет, скорее всего, в Катаре, это по энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности", - заявил он.

Зеленский добавил, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию, продовольственной безопасности, где полностью будет разработан план.

"В сентябре будет встреча в Канаде по обмену пленных и обмену детей, и там будет сделан план", - добавил он.

По словам Зеленского, "если сработают эти три пункта", то будет готов план и по всем 10 пунктам формулы мира.

"Мы ставим задачу, чтобы в ноябре у нас был уже полностью готовый план", - сказал Зеленский, добавив, что тогда "ко второму саммиту мира все уже будет готово" и "представители России должны быть на втором саммите".

Зеленский отдельно подчеркнул, что другие страны мира могут приходить на саммит мира с собственными предложениями и это увеличит возможности на привлечение на саммит третьих стран, кроме союзников Украины по ЕС и НАТО.