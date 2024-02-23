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Зеленський розповів, коли закінчиться війна України з Росією

П'ятниця 23 лютого 2024 05:44
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Зеленський розповів, коли закінчиться війна України з Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Війна в Україні закінчиться тоді, коли світ усвідомить, що російський диктатор Володимир Путін є серйозною загрозою для його існування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX News.

Глава держави переконаний, що світ боїться змін у Російській Федерації та втрати влади російським диктатором Володимиром Путіним.

"Світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. І Сполучені Штати, і європейські країни, і глобальний Південь можуть вибирати. Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він є загрозою для всього світу, оскільки він спробує знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все - у цей момент війна закінчиться", - сказав Зеленський.

Скандальна проросійська заява Трампа

10 лютого під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні Дональд Трамп заявив, що не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн до оборонного Альянсу буде недостатнім. Крім того, Трамп заявив, що на посаді президента США заохочував би Росію робити усе, що їй заманеться,

В Білому домі такі заяви назвали "жахливими та божевільними". Президент США Джо Байден назвав Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Додамо, що Зеленський також закликав президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну і побачити на власні очі трагедію війни.

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