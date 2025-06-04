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Зеленський розповів, коли розпочнеться підготовка до обміну тілами з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Після обміну полоненими з Росією, які заплановані цими вихідними, розпочнеться підготовка до обміну тілами загиблих військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.

За словами президента, в України є документи, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл українських військових, які у них є.

"Тому ми домовилися, давайте всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація. Ми не жартуємо з нашими полеглими, важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо вже був такий прецедент. І тому наша позиція - після обміну (полоненими - ред.) розпочнеться підготовка до обміну тілами. Знов таки через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку має бути", - зазначив Зеленський.

Обмін тілами

Нагадаємо, 2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів у Стамбулі. Сторони, зокрема, обговорювали нові обміни полоненими.

Делегації України та Росії домовилися провести обмін окремих категорій полонених за формулами "всіх на всіх" та обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.

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