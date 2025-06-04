Зеленский рассказал, когда начнется подготовка к обмену телами с РФ

По словам президента, у Украины есть документы, что Россия идентифицировала 15-20% всех тел украинских военных, которые у них есть.

"Поэтому мы договорились, давайте все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация. Мы не шутим с нашими павшими, важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что уже был такой прецедент. И поэтому наша позиция - после обмена (пленными - ред.) начнется подготовка к обмену телами. Опять же из-за технически важных вещей, мы считаем, что в таком порядке должно быть", - отметил Зеленский.