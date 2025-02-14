Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за однієї умови

"Існує, можливо, якийсь елемент дезінформації, можливо, росіяни підняли чи розкрутили. Такі речі можуть зруйнувати єдність. Наприклад, Саудівська Аравія, так, я проведу візит до ОАЕ, у мене заплановані візити, важливі діалоги. У нас є свій порядок денний", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що ця країна допомогла Україні з поверненням українських дітей з Росії.

"Я не буду зустрічатися з росіянами, це не частина моїх планів. Я зустрінуся лише з одним росіянином - з Путіним, лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою, і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітися", - підкреслив президент.