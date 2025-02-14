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Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за однієї умови

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський згодний зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зробить це щойно Україна розробить спільний план з американським лідером Дональдом Трампом та Європою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Існує, можливо, якийсь елемент дезінформації, можливо, росіяни підняли чи розкрутили. Такі речі можуть зруйнувати єдність. Наприклад, Саудівська Аравія, так, я проведу візит до ОАЕ, у мене заплановані візити, важливі діалоги. У нас є свій порядок денний", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що ця країна допомогла Україні з  поверненням українських дітей з Росії.

"Я не буду зустрічатися з росіянами, це не частина моїх планів. Я зустрінуся лише з одним росіянином - з Путіним, лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою, і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітися", - підкреслив президент.

Мирні переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, що у західних медіа дедалі більше інсайдів про те, який вигляд може мати мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. В мережі навіть з'явилася інформація, що його нібито могли б представити цього тижня.

Детальніше про те, що відомо про план Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що сам Трамп зазначав, що він вважає ймовірним укладення мирної угоди між Росією та Україною.

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