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Зеленський розповів, у яких областях зараз найскладніша ситуація з електропостачанням

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Наразі обмеження постачання електрики є в більшості регіонів України. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Найскладніша ситуація - в Одеській, Львівській, Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що енергетики, комунальники та всі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть усе необхідне, щоб відновити генерацію й технічні можливості постачання.

"Дякую всім, хто займається цією роботою. Дякую також усім в світі, хто допоміг і допомагає Україні енергетичним обладнанням. Кожній країні, кожній компанії й кожній людині - тим мільйонам наших друзів, хто через United24 або через інші інструменти підтримки доводить, що російський терор повинен програти", - додав президент.

Нагадаємо, через атаки Росії на енергетичні об’єкти України 26 січня близько 75% всієї теплової генерації потребує відновлення.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергіяВійна Росії проти України