Зеленський розповів, на які рішення очікує Україна від партнерів влітку та восени

Цей рік для рішень. Тому Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО та чітке рішення щодо вступу в ЄС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Нещодавно один китайський журналіст спитав мене: чому НАТО? Відповідь проста: коли гарантій безпеки немає, є лише гарантії війни. Ми не чули про можливість створення безпекового альянсу Китай+НАТО+Україна. Але нам потрібен мир, справедливий мир", - заявив він.

Президент заявив, що серед іншого Україна готує саміт миру для реалізації української формули миру.

"Цей рік для рішень. Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства в НАТО. Восени потрібне чітке рішення щодо нашого вступу в ЄС. Готуємо й саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації нашої формули миру. І це глобальна потреба", - заявив він.

Зеленський додав, що позитивні рішення для України стануть позитивними для всіх.

"Час настав і сумніви мають зникнути. Позитивні рішення для України стануть позитивними рішеннями для всіх. Безпековою основою. Очевидно - для Молдови. Це дуже важливо. У перспективі - для Грузії. Не маю сумнівів, що й з часом і для Білорусі. А отже і для європейського миру. Бо для агресії проти когось у Європі не залишиться жодного окопу сумнівів", - підкреслив президент.

Саміт Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі відбудеться 11 та 12 липня цього року.

Позиція України щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський на саміті у Кишиневі заявляв, що Україна готова вступити до НАТО, проте очікує, коли НАТО буде готове прийняти Україну.

При цьому раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні має бути запропонована компенсація за те, що НАТО нині не може запросити її стати повноправним членом.