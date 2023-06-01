Україна має отримати компенсацію за те, що зараз не може стати членом НАТО, - Науседа

Північноатлантичному альянсу необхідно припинити повторювати формулювання про відкриті двері. Україні має бути запропонована компенсація за те, що НАТО нині не може запросити її стати повноправним членом.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo Žinious .

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері в НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повне членство в НАТО в даний час", - заявив він.

За словами литовського президента, всі розуміють, що було б украй складно запропонувати країні, яка перебуває в розпалі війни, повноправне членство у військовому альянсі, але необхідно знайти достатні гарантії безпеки, як-от військова і політична підтримка України, та інституціональні рамки для тіснішого співробітництва між Україною і НАТО.

"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що далі?" - сказав литовський лідер.

За його словами, ці питання будуть важливими на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Науседа підкреслив, що на саміті також обговорюватимуть зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

"Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", - сказав він.

Позиція України щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова вступити до НАТО, проте очікує, коли НАТО буде готове прийняти Україну.

При цьому раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Північноатлантичного альянсу.