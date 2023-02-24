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Зеленський розповів, які питання розглядали на Ставці 23 лютого

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П'ятниця 24 лютого 2023 00:39
Зеленський розповів, які питання розглядали на Ставці 23 лютого Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський 23 лютого провів Ставку Верховного головнокомандувача у розширеному форматі та детально заслухав доповіді військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками. Схід - дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь - на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса та чорноморський простір - ситуацію контролюємо. Північ - всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось", - зазначив український лідер.

Також була доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо актуальних намірів окупантів. За словами Зеленського, є рішення й щодо нашої протидії.

"Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал", - додав президент.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на Ставці розглядали ситуацію на кордоні з Молдовою.

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