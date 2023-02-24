Зеленський розповів, які питання розглядали на Ставці 23 лютого

"Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками. Схід - дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь - на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса та чорноморський простір - ситуацію контролюємо. Північ - всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось", - зазначив український лідер.

Також була доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо актуальних намірів окупантів. За словами Зеленського, є рішення й щодо нашої протидії.



"Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал", - додав президент.