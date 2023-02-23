Данілов: сьогодні на Ставці розглядали ситуацію на кордоні з Молдовою
Сьогодні, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому, зокрема, були розглянуті питання ситуації на кордонах України та навколо Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
“Сьогодні відбулося засідання Ставки головнокомандувача на чолі з президентом. Були присутні всі представники, які на сьогодні безпосередньо знаходяться на кордонах з Білоруссю, Молдовою, на напрямку Бахмута. Сьогодні президент заслухав всіх”, – сказав Данілов.
Він нагадав, що українська розвідка заздалегідь повідомила про спробу перевороту в Молдові, відповідно Зеленський поінформував про це президента Молдови Майю Санду.
“На сьогодні росіяни не змогли скористатися, умовно кажучи, моментом, але це не значить, що вони не будуть намагатися саме там, на молдовському напрямку, робити захоплення влади. Їм дуже важливо, щоб частину військ ми відвертали на той напрямок, тому що якщо там з’явиться точка нестабільності, звичайно, ми маємо на це реагувати”, - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що Україна буде стежити за розвитком подій і обов’язково допомагатиме сусіднім дружнім країнам. Він також зауважив, що складна ситуація зараз на східному напрямку, проте українські військові дають відсіч російським загарбникам.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Після цього президент Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявляв, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.
Сьогодні ж в Молдові затримали двох підозрюваних у підготовці до перевороту.
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