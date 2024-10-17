Зеленський розповів, як сприйняли український план перемоги в ЄС

Більшість лідерів ЄС підтримали український план перемоги. Україна та європейські партнери будуть працювати над ним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками участі в засіданні Євроради.
"Сьогодні в нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами ЄС. З усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. І я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками і після нашої дуже відвертої розмови в принципі більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги", - заявив Зеленський.
Президент висловив вдячність, що зміг представити деталі плану в ЄС.
"Я радий, що наші команди будуть працювати далі", - сказав глава держави.
У середу, 16 жовтня, стали відомі деталі плану перемоги України у війні. Президент Володимир Зеленський представив його у Верховній Раді.
План складається з п'яти основних пунктів та трьох додатків. Вони містять закриту інформацію, яка стосується оборони. Детальніше про план перемоги - у нашому матеріалі.
Раніше Зеленський показав план лідерам США, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.
Сьогодні, 17 жовтня, він прибув до Брюсселю та представив український план іншим лідерам ЄС.
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