RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский рассказал, как восприняли украинский план победы в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Большинство лидеров ЕС поддержали украинский план победы. Украина и европейские партнеры будут работать над ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.

"Сегодня у нас был очень продуктивный разговор со всеми членами ЕС. Со всеми коллегами. 18 из них комментировали план победы. И я очень благодарен, что у меня была закрыта часть разговора с союзниками и после нашего очень откровенного разговора в принципе большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы", - заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность за то, что смог представить детали плана в ЕС.

"Я рад, что наши команды будут работать дальше", - сказал глава государства.

 

План победы Зеленского

В среду 16 октября стали известны детали плана победы Украины в войне. Президент Владимир Зеленский представил его в Верховной Раде.

План состоит из пяти основных пунктов и трех дополнений. Они содержат закрытую информацию, касающуюся обороны. Подробнее о плане победы - в нашем материале.

Ранее Зеленский показал план лидерам США, Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Сегодня, 17 октября, он прибыл в Брюссель и представил украинский план другим лидерам ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзВойна в УкраинеВойна России против УкраиныПлан победы Зеленского