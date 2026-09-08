Зеленський розповів, як РФ намагалася зірвати приїзд представників Трампа

Україна була готова прийняти американський літак з представниками США - спецпредставником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, - але Росія вдарила по аеродромах у Борисполі та Жулянах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам.

Як готувалися приймати американську делегацію

За словами президента, Україна була готова приймати американський літак і могла використовувати для цього одразу два аеропорти.

"Україна була готова приймати американський літак, можна було користуватися і Борисполем, і Жулянами. Росія вдарила і по смузі в Жулянах, і в Борисполі, але все технічно працювало. Питання - чи дає цей безпековий коридор Росія", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про альтернативний варіант маршруту - через територію Білорусі.

"Була можливість прилетіти в Білорусь, їхати з Гомеля, Служба безпеки все пропрацювала, але вони обрали шлях потягом", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що сторони домовилися про новий візит.

"Важливо не робити великих пауз", - додав президент.

Він також розповів, який маршрут може бути використаний наступного разу, якщо делегація вирішить летіти літаком.

"Я думаю, наступного разу можна спробувати літаком. Якщо вони не хочуть використовувати американський літак, вони можуть прилетіти до Польщі, і мій літак може їх доставити", - сказав Зеленський.