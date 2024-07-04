Зеленський розповів про доповідь Умєрова після візиту в США

"Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну", - розповів Зеленський.

За його словами, Україна "підштовхує цю логістику".