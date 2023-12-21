Зеленський розповів про доповідь ГУР щодо планів ворога

Глава держави розповів, що такі дані військової розвідки були надані йому у четвер, 21 грудня. Також було оновлено інформацію про плани противника.

"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" - є сигнали щодо їх уповільнення", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Сили оборони продовжать зусилля щодо зниження військового потенціалу російських загарбників.

"Будемо їх уповільненню ще допомагати. Віримо в наші сили! І щодня додаємо сили Україні", - зазначив він.

Що казали в ГУР про ОПК росіян і плани на війну

Раніше сьогодні заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що за даними військової розвідки, станом на зараз Москва найбільше боїться заколоту чи розвалу РФ. Він також наголосив, що для того, щоб зберегти цілісність Росії, Путіну необхідно проводити таку політику, яка є на сьогодні.

Перед тим представник ГУР Андрій Черняк розповів РБК-Україна, що влада РФ хоче продовжувати війну весь 2024 рік. Для цього вони активно перебудовують економіку.

Додамо, що за інформацією Головного управління розвідки, наразі оборонно-промисловий комплекс Росії дозволяє виготовляти ракет більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Проте представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що накопичувати таке озброєння країна-агресор не може через свої постійні повітряні удари.