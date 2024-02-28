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Зеленський розповів деталі візиту до Албанії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський розповів у деталях про свій візит до Албанії 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленского, місцеві ЗМІ.

"Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа", - розповів Зеленський.

Крім того, за словами президента, з главою албанського уряду та його командою, вони проведуть переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами.

"Албанія - одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - констатував Зеленський.

Вій зазначив, що у форматі "Україна - Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, будуть говорити про спільний шлях до євроатлантичної мети.

"Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту", - додав український лідер.

Порядок денний

Як пишуть місцеві ЗМІ, сьогодні Зеленський проведе серію зустрічей, що розпочнуться о 09:00.

"Згідно з порядком денним, о 09.00 Зеленського зустріне прем'єр-міністр Рама в кабінеті прем'єр-міністра, де вони потім проведуть зустріч "віч-на-віч", - пише NewsBomb.

Вже близько 09:30 заплановано двосторонню зустріч двох делегацій, а також підписання угоди між Албанією та Україною.

"О 13:30 прем'єр-міністр і президент України Володимир Зеленський проведуть спільну прес-конференцію", - уточнюють журналісти.

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться 28 лютого. А вже наступного дня, 29 лютого, відбудеться саміт "ЄС - лідери Західних Балкан", на якому, як очікується, основну увагу буде приділено новому Плану зростання і стабільності ЄС.

Переговори щодо України в Албанії є останніми у серії зустрічей, організованих у таких європейських країнах, як Мальта, Франція та Швейцарія.

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Володимир ЗеленськийАлбания