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Зеленський розповів деталі розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним

13:21 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре обговорили з російським диктатором деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", - наголосив глава держави.

Президент додав, що обговорив з європейцями підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд України, США та країни-агресорки.

"Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях", - підкреслив Зеленський.

За його словами, обговорювались й різні формати взаємодії України з європейськими партнерами, які можуть бути корисними "для подальшої підтримки дипломатії, захисту та спільної безпеки".

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором. Сторони обговорили війну проти України та можливі шляхи її завершення.

Перед розмовою лідери Фінляндії та Норвегії проконсультувалися з Києвом, щоб донести позицію України напередодні мирних переговорів в Абу-Дабі.

Згодом у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови російського диктатора з лідерами Норвегії та Фінляндії.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНорвегіяФінляндіяВійна в Україні