UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, чи зустрінеться з Байденом у Європі

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американський лідер Джо Байден може відвідати декілька європейських країн у лютому 2023 року. Однак чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським - невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами самого Зеленського, він не отримував запрошення на зустріч з Байденом, яка може відбутись у Польщі. Але Зеленський зауважив, що і так доволі часто зустрічається з американським лідером.

"Що стосується президента Сполучених Штатів - ми іноді зустрічаємось із ним. Мене не запрошували в Польщу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден хоче у лютому відвідати кілька країн Центральної Європи.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден планує відвідати Європу до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.

Пізніше Байден заявив, що планує візит до Польщі, але не впевнений щодо термінів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден