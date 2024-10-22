Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова

Чутки про відставку Буданова

Раніше в низці ЗМІ з’явилася інформація про можливу відставку начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Один зі співрозмовників українського видання нібито підтвердив таку можливість, заявивши: "Такий варіант існує".

Окрім того, деякі джерела припускали, що на місце Буданова може бути призначений голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Разом з тим російські ЗМІ почали поширювати фейки про те, що Буданов нібито має намір стати наступним президентом України, і його кандидатуру вже узгодили західні спецслужби. Ця дезінформація ґрунтувалася на вигаданих "джерелах", заявах колаборанта Олега Царьова та неіснуючих результатах опитувань КМІС.

Детальніше чому заговорили про відставки Буданова, Умєрова та Сирського і чи справді ці розмови залишились позаду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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