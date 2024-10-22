UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо можливої зміни очільників оборонних відомств України. Зокрема, начальника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - заявив Зеленський.

Чутки про відставку Буданова

Раніше в низці ЗМІ з’явилася інформація про можливу відставку начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Один зі співрозмовників українського видання нібито підтвердив таку можливість, заявивши: "Такий варіант існує".

Окрім того, деякі джерела припускали, що на місце Буданова може бути призначений голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Разом з тим російські ЗМІ почали поширювати фейки про те, що Буданов нібито має намір стати наступним президентом України, і його кандидатуру вже узгодили західні спецслужби. Ця дезінформація ґрунтувалася на вигаданих "джерелах", заявах колаборанта Олега Царьова та неіснуючих результатах опитувань КМІС.

Детальніше чому заговорили про відставки Буданова, Умєрова та Сирського і чи справді ці розмови залишились позаду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКирило БудановРустем Умєров