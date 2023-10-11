Зеленський розповів, чи переживає він, що війна в Ізраїлі відверне увагу від України

Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна порівнювати війну в Україні та Ізраїлі. Однак найбільша проблема полягає в тому, що західним державам-союзникам буде важко зосередитися на підтримці обох країн одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю Digi24 .

"Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Ви повинні вибрати, кого ви підтримуєте - грошима, військовою допомогою", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "щоб підтримувати поле бою, не можна відкрити багато фронтів".

"Це зрозуміло. Після всього, що сталося, деяким мало. Вони люблять кров, вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, які створюють ці війни, божевільні", - додав президент.

Допомога Україні та Ізраїлю

Варто зазначити, що Білий дім та Конгрес США активно обговорюють, чи можна об'єднати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Як повідомляється, законодавці обох партій, які підтримують надання Україні додаткової допомоги, запропонували цей підхід як потенційний спосіб забезпечити фінансування Києва, попри cпротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю.