Зеленський розповів, чи є в планах Україна захоплення територій у Росії

Україна не має планів щодо захоплення території в Росії. Єдина мета зараз – щоб російські війська пішли з території країни, тоді війна одразу закінчиться.

"Війна, де б вона не була, - це втрата людей. Для мене люди - це пріоритет номер один. Тому я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав він.

На думку президента, Україна не воює на території Росії, "бо нам це нецікаво".

"Нас це просто не цікавить", – додав він.