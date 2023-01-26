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Зеленський розповів, чи є в планах Україна захоплення територій у Росії

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Україна, Четвер 26 січня 2023 11:57
Зеленський розповів, чи є в планах Україна захоплення територій у Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не має планів щодо захоплення території в Росії. Єдина мета зараз – щоб російські війська пішли з території країни, тоді війна одразу закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню Sky News.

"Війна, де б вона не була, - це втрата людей. Для мене люди - це пріоритет номер один. Тому я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав він.

На думку президента, Україна не воює на території Росії, "бо нам це нецікаво".

"Нас це просто не цікавить", – додав він.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що наступний рік має стати вирішальним у війні проти Росії. Керівництво країни розуміє всі ризики і які результати необхідно продемонструвати.

Він також упевнений, що захоплення України не було фінальною метою розв'язаної Росією війни.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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