Зеленський розповів, чи є в планах Україна захоплення територій у Росії
Україна не має планів щодо захоплення території в Росії. Єдина мета зараз – щоб російські війська пішли з території країни, тоді війна одразу закінчиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню Sky News.
"Війна, де б вона не була, - це втрата людей. Для мене люди - це пріоритет номер один. Тому я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав він.
На думку президента, Україна не воює на території Росії, "бо нам це нецікаво".
"Нас це просто не цікавить", – додав він.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що наступний рік має стати вирішальним у війні проти Росії. Керівництво країни розуміє всі ризики і які результати необхідно продемонструвати.
Він також упевнений, що захоплення України не було фінальною метою розв'язаної Росією війни.
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