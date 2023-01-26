Зеленский рассказал, есть ли в планах у Украины захват территорий в России

У Украины нет планов по захвату территории в России. Единственная цель сейчас - чтобы российские войска ушли с территории страны, тогда война сразу закончится.

"Война, где бы она ни была, - это потеря людей. Для меня люди - это приоритет номер один. Поэтому я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - сказал он.

По мнению президента, Украина не воюет на территории России, "потому что нам это неинтересно".

"Нас это просто не интересует", - добавил он.