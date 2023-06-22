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Зеленський розповів, чи будуть вибори в Україні наступного року

Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Наступного року вибори в Україні відбудуться, якщо закінчиться війна та наступить мир.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС.

На запитання журналіста, чи будуть наступного року вибори в Україні, український президент відповів, що вибори пройдуть, якщо звісно закінчиться війна.

"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що згідно з українським законодавством вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни.

"Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир, і життя було таке, як було до війни", - додав він.

Вибори в Україні

Нагадаємо, що наступного року мають пройти чергові, вже восьмі, вибори в Україні, за результатами яких буде обрано нового президента.

В жовтні цього року мали б відбутись чергові парламентські вибори, а президентські - навесні 2024 року. Однак, згідно з законодавством, дія правового режиму воєнного стану унеможливлює проведення виборів.

Про те, коли можливі наступні вибори в Раду та, що про це кажуть у владі можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський