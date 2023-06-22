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Зеленский рассказал, будут ли выборы в Украине в следующем году

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В следующем году выборы в Украине состоятся, если война закончится и наступит мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

На вопрос журналиста, будут ли в следующем году выборы в Украине, украинский президент ответил, что выборы пройдут, если конечно закончится война.
"Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что согласно украинскому законодательству выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны.
"Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такая, как была до войны", - добавил он.

Выборы в Украине

Напомним, что в следующем году должны пройти очередные, уже восьмые, выборы в Украине, по результатам которых будет избран новый президент.

В октябре этого года должны были состояться очередные парламентские выборы, а президентские - весной 2024 года. Однако, согласно законодательству, действие правового режима военного положения делает невозможным проведение выборов.

О том, когда возможны следующие выборы в Раду и, что об этом говорят во власти, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский