Зеленський розніс мирний план Путіна: "це ультиматум"

"Росія написала так звану пропозицію, і вона чітко розуміє: усе, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців. Те, що пропонує Росія, не мирний план - це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Росія - агресорка, яка напала на Україну. І зазначив, що компромісом є вже те, що Київ має "з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися".

"Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню? Як можна говорити про захист російськомовних людей, якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни - там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні", - пояснив президент.

Він також додав, що росіянам недоречно порушувати питання про "русскую" церкву.

"Віра - це воля людини. Свобода. А (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне - це питання церкви", - підсумував глава держави.