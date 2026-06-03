Горить не лише нафтотермінал: Зеленський підтвердив удари по Петербургу, Кронштадту і Тамбову

За словами президента, до нічної операції долучилися воїни Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби.

Петербурзький нафтовий термінал

Один із ключових об'єктів удару - Петербурзький нафтовий термінал. За даними Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1100 кілометрів.

Президент наголосив, що термінал є частиною російської нафтової галузі, яка працює на війну.

Кронштадтська база

Другою ціллю стали суто військові об'єкти на Кронштадтській базі.

Завод у Тамбовській області

Третя ціль - підприємство в Тамбовському регіоні, залучене у виробництві російської зброї. Відстань до нього від лінії фронту - майже 600 кілометрів.

"Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру", - заявив Зеленський.