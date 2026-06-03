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Горить не лише нафтотермінал: Зеленський підтвердив удари по Петербургу, Кронштадту і Тамбову

10:05 03.06.2026 Ср
2 хв
Вночі дрони долетіли до нафтового гіганта, військової бази і збройового заводу - на відстань до 1100 кілометрів
aimg Валерія Абабіна
Фото: Українські дрони цієї ночі уразили низку важливий об'єктів РФ (t. mchs me official)

Українські сили оборони цієї ночі уразили низку важливих об'єктів на території Росії. Серед них - Петербурзький нафтовий термінал, об'єкти Кронштадтської бази та підприємство в Тамбовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Telegram.

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За словами президента, до нічної операції долучилися воїни Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби.

Петербурзький нафтовий термінал

Один із ключових об'єктів удару - Петербурзький нафтовий термінал. За даними Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1100 кілометрів.

Президент наголосив, що термінал є частиною російської нафтової галузі, яка працює на війну.

Кронштадтська база

Другою ціллю стали суто військові об'єкти на Кронштадтській базі.

Завод у Тамбовській області

Третя ціль - підприємство в Тамбовському регіоні, залучене у виробництві російської зброї. Відстань до нього від лінії фронту - майже 600 кілометрів.

"Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня дрони атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. АТ "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.

Близько шостої ранку губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиті над регіоном 30 безпілотників, проте пожежу в порту чиновник не прокоментував

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