Горить не лише нафтотермінал: Зеленський підтвердив удари по Петербургу, Кронштадту і Тамбову

Українські сили оборони цієї ночі уразили низку важливих об'єктів на території Росії. Серед них - Петербурзький нафтовий термінал, об'єкти Кронштадтської бази та підприємство в Тамбовській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Telegram.
За словами президента, до нічної операції долучилися воїни Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби.
Один із ключових об'єктів удару - Петербурзький нафтовий термінал. За даними Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1100 кілометрів.
Президент наголосив, що термінал є частиною російської нафтової галузі, яка працює на війну.
Другою ціллю стали суто військові об'єкти на Кронштадтській базі.
Третя ціль - підприємство в Тамбовському регіоні, залучене у виробництві російської зброї. Відстань до нього від лінії фронту - майже 600 кілометрів.
"Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 3 червня дрони атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. АТ "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.
Близько шостої ранку губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиті над регіоном 30 безпілотників, проте пожежу в порту чиновник не прокоментував