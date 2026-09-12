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Зеленський розкрив, скільки ракет потрібно Україні для знищення російської балістики

11:05 12.09.2026 Сб
2 хв
Отримати максимально необхідну кількість вкрай складно
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський закликає союзників забезпечувати ЗСУ бодай 100-120 ракетами кожного місяця для перехоплення російської балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава держави нагадав партнерам, що Росія наразі здатна виробляти 140 балістичних ракет щомісяця.

Згідно з правилами НАТО, якщо потрібно знищити таку кількість балістичних ракет, необхідно мати 280 ракет-перехоплювачів - у співвідношенні 1 до 2.

"У вас ніколи не буде 280 ракет на місяць, і між нами це величезний виклик - мати навіть 100 ракет на місяць. Це те, чого я хочу. Я хочу мати 100-120 у ці складні місяці, особливо холодні", - наголосив Зеленський.

На цьому тлі президент України закликав союзників Києва надати більше підтримки.

"Вони повинні дати якомога більше. З усією повагою до них (союзників - ред.), вони повинні допомагати українцям, щоб врятувати їхні життя", - пояснив глава держави.

Зеленський також заявив про підписання угод із кількома європейськими компаніями щодо розробки української системи протиракетної оборони під назвою Freya.

Президент розраховує, що перший етап випробувань розпочнеться до кінця грудня. Зеленський вкотре нагадав - часу обмаль.

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