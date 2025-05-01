Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані

Зеленському вже доповіли щодо підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США.

"Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну - доволі вагомих, а окрім того - ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та - що не менш важливо - модернізації юридичних практик у нашій державі", - розповів президент.

За його словами, в угоді йдеться про створення фонду відновлення, який буде інвестувати в Україну.

"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди - говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що зустріч з Трампом була змістовною і використана на 100%.

" Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам - українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним", - підкреслив він.