Зеленский раскрыл первые результаты разговора с Трампом в Ватикане

Соглашение о недрах между Украиной и США является первым результатом встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.
Зеленскому уже доложили о подписании соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США.
"Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину - довольно весомых, а кроме того - еще и для существенной модернизации производств в Украине и - что не менее важно - модернизации юридических практик в нашем государстве", - рассказал президент.
По его словам, в соглашении говорится о создании фонда восстановления, который будет инвестировать в Украину.
"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что встреча с Трампом была содержательной и использована на 100%.
"Я благодарю за это. И еще раз спасибо нашим командам - украинской и американской. Работа над соглашением была действительно профессиональной, и, хотя переговоры были иногда непростыми, результат является сильным", - подчеркнул он.
Напомним, что соглашение об экономическом партнерстве, базирующееся на доступе к полезным ископаемым, было представлено в рамках "плана победы" Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина имеет значительные запасы полезных ископаемых, включая стратегические ресурсы.
По информации западных СМИ, этот пункт соглашения фактически был разработан для Дональда Трампа, который подчеркивал, что помощь от США не должна предоставляться "в виде подарка".
Сначала планировалось подписание рамочного соглашения между странами, после чего должен был быть заключен договор о создании инвестиционного фонда. В конце марта США предложили Украине обновленный вариант соглашения, который уже не является рамочным. Это соглашение требует ратификации Верховной Радой.
Подробнее о том, какие обязательства появились у Украины в соответствии с новым соглашением - в материале РБК-Украина.
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