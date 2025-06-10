Зеленський розкрив деталі операції військової розвідки Угорщини на Закарпатті

Як зазначив Зеленський, Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів. Зокрема, Київ припинив незаконну роздачу паспортів на Закарпатті ще до війни. І більшість питань вирішувалася без розголосу.

Однак у травні 2025 року СБУ заявила про арешт угорських шпигунів на Закарпатті.

"Чому ми зробили нинішню справу публічною? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за необхідності. Я не хочу нікому погрожувати, але все у нас є", - сказав він.

Усе задокументовано

За його словами, є інформація, як KNBSZ платила своїм шпигунам. "Ми все задокументували. Угорська мережа розвивалася з 2021 року, а військові питання порушувалися у 2024-2025 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року", - додав президент.

Заленський заявив, що KNBSZ шукала наші вразливі місця в прикордонному регіоні.

"Навіщо угорцям потрібна була інформація про те, де ми розмістили там зенітно-ракетну систему С-300? Ось що їх цікавило. У них навіть був список запитань на телефонах - у нас вони теж є - з одинадцятьма запитаннями, включно з тим, що жителі Закарпаття скажуть про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам слід реагувати на це під час війни?" - сказав президент України.

Зеленський запитав чиновників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані з таких питань. "Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни, як би ви відреагували, якби були на моєму місці?", - додав він.

Водночас він зазначив, що не звинувачує в цьому прем'єр-міністра Віктора Орбана, а звинувачує KNBSZ.