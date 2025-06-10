Зеленський розкрив деталі операції військової розвідки Угорщини на Закарпатті
Угорська військова розвідка діє на Закарпатті, поки Україна веде війну з Росією. Будапешт цікавило питання, як поставляться жителі регіону до "миротворців".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю угорському виданню Valasz.
Як зазначив Зеленський, Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів. Зокрема, Київ припинив незаконну роздачу паспортів на Закарпатті ще до війни. І більшість питань вирішувалася без розголосу.
Однак у травні 2025 року СБУ заявила про арешт угорських шпигунів на Закарпатті.
"Чому ми зробили нинішню справу публічною? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за необхідності. Я не хочу нікому погрожувати, але все у нас є", - сказав він.
Усе задокументовано
За його словами, є інформація, як KNBSZ платила своїм шпигунам. "Ми все задокументували. Угорська мережа розвивалася з 2021 року, а військові питання порушувалися у 2024-2025 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року", - додав президент.
Заленський заявив, що KNBSZ шукала наші вразливі місця в прикордонному регіоні.
"Навіщо угорцям потрібна була інформація про те, де ми розмістили там зенітно-ракетну систему С-300? Ось що їх цікавило. У них навіть був список запитань на телефонах - у нас вони теж є - з одинадцятьма запитаннями, включно з тим, що жителі Закарпаття скажуть про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам слід реагувати на це під час війни?" - сказав президент України.
Зеленський запитав чиновників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані з таких питань. "Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни, як би ви відреагували, якби були на моєму місці?", - додав він.
Водночас він зазначив, що не звинувачує в цьому прем'єр-міністра Віктора Орбана, а звинувачує KNBSZ.
Угорські шпигуни
Служба безпеки України 9 травня повідомила про викриття агентів угорської військової розвідки, які діяли на території Закарпатської області.
У рамках спецоперації СБУ затримала двох агентів, які працювали під контролем кадрового офіцера угорської розвідки.
У відповідь Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.
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