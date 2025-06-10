Зеленский раскрыл детали операции военной разведки Венгрии в Закарпатье

Венгерская военная разведка действует в Закарпатье, пока Украина ведет войну с Россией. Будапешт интересовал вопрос, как отнесутся жители региона к "миротворцам".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью венгерскому изданию Valasz .

Как отметил Зеленский, Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. В частности, Киев пресек незаконную раздачу паспортов в Закарпатье еще до войны. И большинство вопросов решалось без огласки.

Однако в мае 2025 года СБУ заявила об аресте венгерских шпионов в Закарпатье.

"Почему мы сделали нынешнее дело публичным? У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем при необходимости. Я не хочу никому угрожать, но все у нас есть", - сказал он.

Все задокументировано

По его словам, есть информация, как KNBSZ платила своим шпионам. "Мы все задокументировали. Венгерская сеть развивалась с 2021 года, а военные вопросы поднимались в 2024-2025 годах. Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года", - добавил президент.

Заленский заявил, что KNBSZ искала наши уязвимые места в приграничном регионе.

"Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили там зенитно-ракетную систему С-300? Вот что их интересовало. У них даже был список вопросов на телефонах - у нас они тоже есть - с одиннадцатью вопросами, включая то, что жители Закарпатья скажут о присутствии венгерских миротворцев. И где размещены наши различные воинские части. Как нам следует реагировать на это во время войны?" - сказал президент Украины.

Зеленский спросил чиновников НАТО, просили ли они венгров собирать данные по таким вопросам. "Они ответили, что нет. Я президент страны, находящейся в состоянии войны, как бы вы отреагировали, если бы были на моем месте?", - добавил он.

В то же время он отметил, что винит в этом премьер-министра Виктора Орбана, а винит KNBSZ.