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Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту з РФ: гроші підуть терористичним режимам

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Не можна назвати серйозним рішення про запровадження ліміту цін на російську нафту, яке є цілком комфортним для бюджету країни-терориста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Завершилася, на жаль, без серйозних рішень у світі дискусія щодо прайскепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти, тому що не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста", - зазначив Зеленський. .

За його словами, Росія завдала колосальних збитків усім державам світу дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може зважитися на її енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться вводити сильніші інструменти.

"Якщо запровадити обмеження російської нафти в 60 доларів замість 30, про які говорили Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не лише на війну і не лише на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів" та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію саме тих країн, які зараз намагаються уникнути серйозних рішень", - додав президент України.

Нагадаємо, що 2 грудня країни Європейського Союзу погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після чого стало відомо про відповідне рішення країн G7 та Австралії. Відомо, що ці обмеження набудуть чинності з 5 грудня 2022 року.

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