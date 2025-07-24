Зеленський роз’яснив вимогу регулярного поліграфу у законопроекті щодо НАБУ

"Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект - те, що обіцяв, - для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів", - сказав він.

За словами глави держави, документ передбачає «повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів» і «реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання».

Президент наголосив, що всі особи, які мають доступ до державної таємниці, мають проходити регулярні перевірки на детекторі брехні. Це стосується не лише працівників НАБУ та САП, а й співробітників ДБР і Національної поліції.

"Кожен, хто має доступ до державної таємниці, - і це не тільки в НАБУ та САП, але й ДБР, наша Національна поліція - має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки", - заявив Зеленський.

Він додав, що у законопроекті також закладені норми, які мають убезпечити систему від зловживань.

Також текст законопроекту вже обговорювали з партнерами, представниками НАБУ, САП та правоохоронних органів. За його словами, міжнародні партнери, зокрема з Великої Британії, Німеччини та Євросоюзу, висловили багато пропозицій і зацікавленість у залученні європейських експертів.

"Доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості", - підсумував глава держави